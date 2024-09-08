росія була близька до застосування ядерної зброї під час осіннього контрнаступу ЗСУ у 2022 році – керівник ЦРУ

Раптовий прорив ЗСУ на північному сході України викликав побоювання, що російський диктатор владімір путін вживе крайніх заходів.

У 2022 році існував реальний ризик застосування росією тактичної ядерної зброї по Україні. Це було в момент осіннього контрнаступу ЗСУ.

Про це заявив голова ЦРУ Вільям Бернс на фестивалі FT у Лондоні, повідомляє The Telegraph.

Він зазначив, що раптовий прорив ЗСУ на північному сході України викликав побоювання, що російський диктатор владімір путін вживе крайніх заходів, що, у свою чергу, викликало сплеск дипломатичної активності.

"Восени 2022 року був момент, коли я подумав, що існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс, вперше спілкуючись із головою британської зовнішньої розвідки Мі-6.

Він додав, що президент США Джо Байден відправив його поговорити з російським колегою Сергієм Наришкіним наприкінці 2022 року, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки такого роду ескалації.

Так, у листопаді 2022 року Бернс вирушив до Анкари (Туреччина), щоб зустрітися з Наришкіним на першій особистій зустрічі високопосадовців двох країн після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Він передає повідомлення про наслідки застосування ядерної зброї росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності", - йшлося тоді у заяві Білого дому.

Telegraph пише, що у жовтні 2022 року виникли побоювання щодо можливої атаки рф після того, як російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Україна збирається використовувати радіоактивну "брудну бомбу".

Тоді кремлівські ЗМІ почали писати, що Київ збирає ядерні матеріали для використання на полі бою у "брудній бомбі" чи "ядерній зброї малої потужності".

У свою чергу Британія негайно відкинула ці звинувачення, а президент України Володимир Зеленський заявив, що росія сама явно планувала атаку із застосуванням "брудної бомби".

Нагадаємо, Велика Британія і США планують продовжити на невизначений термін дію договору, що регулює обмін технологіями між їхніми ядерними програмами, оскільки обидві країни розпочинають дороговартісну модернізацію своїх сил стримування для протидії загрозі розповсюдження зброї з боку супротивників.