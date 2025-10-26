росія через свого посланця у США просуває наратив про капітуляцію України – ISW

кремль намагається використати візит керівника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва до США, щоб поширити серед американської аудиторії свої наративи про Україну. Головний із них - вимога капітуляції нашої держави та створення проросійського маріонеткового уряду.

Як зазначили аналітики, Дмітрієв 24–25 жовтня під час візиту до США дав інтерв’ю CNN, Fox News і журналістці Ларі Логан. Його поява у медіа збіглася з рішенням Вашингтона запровадити нові санкції проти російської нафти, повідомленнями про дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території рф і дискусіями щодо можливих поставок ракет Tomahawk.

На думку ISW, відрядження Дмітрієва до США свідчить, що кремль стурбований ефектом американської політики.

Останнім часом російські чиновники намагаються применшити вплив західних санкцій та ефективність українських ударів на фронті — саме ці тези Дмитрієв повторював у своїх інтерв’ю.

Аналітики ISW зазначають, що Дмітрієв підтвердив: максималістські вимоги росії 2021–2022 років залишаються незмінними. У своїх заявах він повторив стандартні кремлівські тези — про "розширення НАТО на схід" і "дискримінацію російськомовних в Україні".

У звіті ISW також ідеться, що російські війська намагаються скористатися погодними умовами, щоб проводити масштабні механізовані атаки, але зазнають великих втрат, які не відповідають досягнутим результатам. Попри дощі й тумани, що ускладнюють роботу українських дронів, ЗСУ зберігають здатність зупиняти механізовані штурми та не допускають проривів.

Водночас Дмітрієв, виступаючи як неформальний представник путіна, відкинув можливість чесних переговорів про завершення війни. Депутати Держдуми також продовжують заявляти, що москва не відмовиться від своїх початкових вимог до Києва.

Крім того, Дмітрієв під час візиту просував ідею «економічного співробітництва» між США та росією, натякаючи на ядерний статус рф. Він заявив, що таке співробітництво можливе лише за умови «поваги американців до російських інтересів».

Посадовець навіть повторив пропозицію прокласти тунель через Берингову протоку, який би з’єднав росію та США, використовуючи технології Ілона Маска.