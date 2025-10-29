росія хоче продовжувати війну – NBC News

Розвідка США не бачить ознак готовності росії до компромісу щодо України.

Американська розвідка попередила, що кремлівський диктатор путін налаштований продовжувати війну проти України і домогтися перемоги на полі бою рішучіше, ніж будь-коли.

Про це пише NBC News.

Згідно з аналізом, представленим членам Конгресу цього місяця, розвідувальні агентства не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу з Україною, незважаючи на зусилля президента США Дональда Трампа домогтися мирних переговорів,

Ця оцінка збігається з колишнім поглядом американських і західних спецслужб на позицію російського режиму, починаючи з лютого 2022 року. Тепер же, за словами американських чиновників, путін "закопався у свою позицію" глибше, ніж будь-коли, навіть незважаючи на величезні втрати російських військ і економічні труднощі всередині країни.