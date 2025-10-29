Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія хоче продовжувати війну – NBC News

29 жовтня 2025, 08:55
росія хоче продовжувати війну – NBC News
Фото: REUTERS
Розвідка США не бачить ознак готовності росії до компромісу щодо України.
Американська розвідка попередила, що кремлівський диктатор путін налаштований продовжувати війну проти України і домогтися перемоги на полі бою рішучіше, ніж будь-коли.
 
Про це пише NBC News.
 
Згідно з аналізом, представленим членам Конгресу цього місяця, розвідувальні агентства не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу з Україною, незважаючи на зусилля президента США Дональда Трампа домогтися мирних переговорів, 
 
Ця оцінка збігається з колишнім поглядом американських і західних спецслужб на позицію російського режиму, починаючи з лютого 2022 року. Тепер же, за словами американських чиновників, путін "закопався у свою позицію" глибше, ніж будь-коли, навіть незважаючи на величезні втрати російських військ і економічні труднощі всередині країни.
 
Російський диктатор має намір розширити контроль росії над українськими територіями, щоб виправдати людські та фінансові жертви, йдеться в розвідувальній оцінці.
 
Повідомляється, що Білий дім, у свою чергу, відмовився коментувати зміст розвідданих, пославшись на публічні заяви Трампа: "Як сказав президент, це значні санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії, і він сподівається, що вони допоможуть покласти край війні. США продовжать виступати за мирне врегулювання, але постійний мир можливий тільки за готовності росії вести переговори сумлінно".
 
Як зазначають європейські дипломати та колишні розвідники, комбінація нових санкцій, українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі та зростаючої військової підтримки Європи може з часом змінити розрахунки кремля.

 

