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ПОЛІТИКА

росія має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з її території, - глава ОБСЄ

16 січня 2023, 16:00
росія має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з її території, - глава ОБСЄ
Фото: gettyimages.com
Сьогодні голова ОБСЄ Буяр Османі прибув до України з офіційним візитом для зустрічі у Києві з представниками української влади

Міністр закордонних справ Північної Македонії, чинний голова ОБСЄ Буяр Османі, заявив, що росія має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з її території.

На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, голова ОБСЄ зазначив: "Я зараз тут як голова ОБСЄ і закликаю рф припинити цю війну, забрати свої сили та війська з України, а також виявити відданість цінностям та принципам ОБСЄ та повернутися до дипломатичного шляху", пише РБК-Україна.

Також Османі наголосив на повному засудженні подальшої агресії рф проти України, включаючи недавній ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі.

"Я хотів би наголосити, що ми повністю засуджуємо подальшу російську агресію проти України. У Дніпрі ми побачили на вихідних навіжену атаку проти цивільних осіб. І цьому не може бути жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо з цим миритися", – заявив голова ОБСЄ.

Він підтвердив, що Україна залишатиметься головним пріоритетом головування Північної Македонії в ОБСЄ.

"Ми рішуче підтримуватимемо Україну і не зійдемо з цього шляху. Ми не приймемо те, що відбувається. Натомість будемо застосовувати весь інструментарій ОБСЄ, щоб відновити мир і повагу до наших принципів і зобов'язань", - заявив він.

Сьогодні голова ОБСЄ Буяр Османі прибув до України з офіційним візитом для зустрічі у Києві з представниками української влади.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба впевнений, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися росії в її складі.


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