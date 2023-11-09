росія намагається повернути частини оборонних систем, які вона експортувала до дружніх країн – WSJ

WSJ повідомило, що протягом останнього року росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни.

Намагаючись поповнити величезні запаси зброї, які витрачаються на війну в Україні російська федерація хоче повернути частину зброї, яку вона експортувала дружнім країнам. Серед яких зокрема Пакистан, Єгипет, білорусь та Бразилія.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними анонімних джерел видання, у квітні минулого року делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути понад сотню двигунів з російських вертольотів, які були потрібні Москві для війни проти України.

Сісі своєю чергою нібито погодився, а поставки близько 150 двигунів, можуть початись вже наступного місяця.

"Ці переговори були частиною спроб росії звернутися по допомогу до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети та системи протиповітряної оборони, що й зробило москву другим за величиною експортером озброєнь у світі", - повідомило видання.

WSJ повідомило, що протягом останнього року росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни.

"Значна частина спроб москви з викупу озброєнь була в той час, коли кремль намагався відбити наступ українських військ на сході та півдні країни. Зараз, коли цей наступ сповільнюється, росія намагається перехопити ініціативу на полі бою, хоча неясно, чи нові поставки дадуть москві ресурси, необхідні для посилення її атак", - заявляють анонімні джерела видання, в тому числі й колишній офіцер російської розвідки.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак,зокрема, будуть використовувати "шахеди".