росія переконує країни Заходу не допомагати Україні – ГУР

В країнах Заходу росія використовує безліч інструментів інформаційного впливу на людей. Вони мають на меті зламати віру в спротив українців і сформувати думку, що Україні не треба допомагати.

Про це під час Міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" ГУР МО України заявив Ілля Павленко, генерал-майор, ексзаступник начальника ГУР МО України.

“Зараз у керівництві рф є люди, дотичні до проведення схожих заходів ще за часів Радянського Союзу, або які вчилися на тих методах. І ті методи, які ми зараз бачимо, вони дуже випробувані часом. Тому я називав би їх професійно активними заходами - active measures. І ці заходи комплексні”, - каже він.

Ці заходи ворога включають: