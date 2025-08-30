Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія переконує країни Заходу не допомагати Україні – ГУР

30 серпня 2025, 13:13
росія переконує країни Заходу не допомагати Україні – ГУР
Вони мають на меті зламати віру в спротив українців і сформувати думку, що Україні не треба допомагати.
В країнах Заходу росія використовує безліч інструментів інформаційного впливу на людей. Вони мають на меті зламати віру в спротив українців і сформувати думку, що Україні не треба допомагати.
 
Про це під час Міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" ГУР МО України заявив Ілля Павленко, генерал-майор, ексзаступник начальника ГУР МО України.
 
Зараз у керівництві рф є люди, дотичні до проведення схожих заходів ще за часів Радянського Союзу, або які вчилися на тих методах. І ті методи, які ми зараз бачимо, вони дуже випробувані часом. Тому я називав би їх професійно активними заходами - active measures. І ці заходи комплексні”, - каже він.
 
Ці заходи ворога включають:
  • дезінформацію,
  • використання агентів впливу в різних сферах,
  • використання політичних партій, найчастіше партій лівого спрямування
  • створення, участь і підтримка діяльності найрізноманітніших міжнародних рухів, організацій, маніпулювання цими рухами, створення організацій-прикриття.
 
Це поширення дезінформації через вкиди в медіа країн третього світу. Використання ботоферм і такого іншого. Це шантаж, операції політичного впливу. Це постачання зброї, навчання та підтримка бойовиків терористичних рухів. Це і введення в оману журналістів, розповсюдження підроблених документів нібито з підписами якихось державних органів”, - зазначають в ГУР.
 
На думку Павленка, важливо не так те, що використовуються ті чи інші методи. А скоріше те, як вони можуть бути застосовані, в тому числі - на міжнародному рівні.
 
Зрозуміло, що має бути якесь підґрунтя, як його називають дипломати, Ad hoc - щось, створене або зроблене для конкретної, спеціальної мети, а не для загального або широкого застосування. Вони бачать де це застосувати, і діють по цій сфері. Зрозуміло, що для кожної з країн це будуть різні больові точки”, - додає спікер.
 
Ексзаступник начальника ГУР МО наголосив, що російська дезінформація ґрунтується на досягненні двох завдань.
 
Водночас він зауважив, що в українському інформаційному просторі окупанти транслюють інші меседжі.
 
Наприклад, операції проти нашого військово-політичного керівництва. Вони так само спрямовані на досягнення цієї мети - похитнути нашу віру в спротив. ГУР багато уваги приділяє цьому, і щодня на наших ресурсах ви можете бачити інформацію, які просувають історії про героїзм українського народу. Ми долучаємося до висвітлення ситуації, яка є в Україні", - зазначив Павленко.
 
Він також визнав, що не всі країні можуть протистояти російській дезінформації, адже у когось просто немає ресурсу на це.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

