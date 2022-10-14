ПОЛІТИКА НОВИНИНа супутникових знімках за 7 жовтня видно, що на базі Олєнья розташовані сім бомбардувальників Ту-160 і чотири Ту-95. Через два дні Planet Labs зафіксував ще один Ту-160, який стоїть на злітній смузі авіабази.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія перекинула до кордону з Норвегією бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд
Російський бомбардувальник Ту-160. Каракас 10 грудня 2018 року. Фото: AFP
На російській авіабазі Олєнья на Кольському півострові, що біля кордону Норвегії, росія збільшила кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерні заряди.
Про це пише норвезьке видання Faktisk, посилаючись на супутникові знімки компанії Planet Labs.
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14 10 2022 10:25 МЕДІА
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