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росія перекинула до кордону з Норвегією бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд

На супутникових знімках за 7 жовтня видно, що на базі Олєнья розташовані сім бомбардувальників Ту-160 і чотири Ту-95. Через два дні Planet Labs зафіксував ще один Ту-160, який стоїть на злітній смузі авіабази.
росія перекинула до кордону з Норвегією бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд Російський бомбардувальник Ту-160. Каракас 10 грудня 2018 року. Фото: AFP

На російській авіабазі Олєнья на Кольському півострові, що біля кордону Норвегії, росія збільшила кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерні заряди.

Про це пише норвезьке видання Faktisk, посилаючись на супутникові знімки компанії Planet Labs.

 

На знімках за 7 жовтня видно, що на базі Олєнья розташовані сім бомбардувальників Ту-160 і чотири Ту-95. Через два дні Planet Labs зафіксував ще один Ту-160, який стоїть на злітній смузі авіабази.

Розташування стратегічних бомбардувальників на цій базі росіян незвичне, бо зазвичай ці літаки розташовані на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Військові експерти, опитані Faktisk, вважають, що ці маневри можуть бути повʼязані з традиційними осінніми навчаннями "Гром", але припускають і наявність складової ядерних погроз путіна.

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14 10 2022 10:25
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