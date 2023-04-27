росія потребує більше військ, але побоюється громадського гніву – WP

кремль намагається і солдатів набрати, і бунт не спровокувати, але в підсумку руйнує економіку рф при будь-якому розкладі.

російські чиновники намагаються залучити ще сотні тисяч військових для війни в Україні, не викликаючи гніву широкої громадськості, але плани набору, які просувають військові лідери, викликають тривогу серед інших урядовців, стурбованих дедалі гострішою нестачею робочої сили серед цивільних.

Про це пише The Washington Post на основі матеріалів Пентагону, що потрапили в мережу після недавньої масштабної витоку.

За оцінками Західної розвідки, росія почала вторгнення в лютому 2022 року силами близько 150 000 осіб. Минулої осені в результаті "часткової мобілізації "було призвано понад 300 000 осіб, і ще 50 000, як вважають, воюють в Україні у складі групи найманців" Вагнера", включаючи засуджених, завербованих з в'язниць. Також невідома кількість чоловіків була насильно призвана в загони "ЛДНР" для участі в бойових діях на боці агресора.

Згідно з просоченими документами Пентагону, за оцінками США, росія втратила від 189 500 до 223 000 осіб, з яких убитими – до 43 000. Тобто за найскромнішими оцінками, близько половини з приблизно 500 000 військовослужбовців, розгорнутих або призваних за останні 15 місяців, все ще залишаються в строю. Однак ніяких значних територіальних успіхів з літа минулого року Росія не домоглася, що змушує кремль нарощувати чисельність військ.

Однак нова мобілізація може відштовхнути російську громадськість і ще більше дестабілізувати економіку країни, яка і без того перебуває під тиском західних санкцій. Часткова мобілізація минулої осені викликала масовий вихід з країни чоловіків боєздатного віку, що призвело до скорочення як робочої сили в економіці, так і потенційних призовників.

Щоб захистити путіна від негативної реакції населення на вербування солдатів, нинішні плани передбачають залучення регіональних губернаторів, на яких і покладено завдання з організації вербувальних кампаній.

"Видиме політичне небажання віддавати наказ про подальшу мобілізацію для заповнення втрат російських збройних сил в Україні змушує високопоставлених чиновників розглядати менш централізовані стратегії вирішення проблеми нестачі особового складу", — йдеться в документі Пентагону від 17 лютого.

З того часу російський уряд дійсно розгорнув масштабну децентралізовану вербувальну роботу, яка включає рекламу контрактної служби в армії на телебаченні, цільову рекламу в Інтернеті і агітаційні пункти на вулицях міст.

Також поповнити бойові частини, ймовірно, збираються за рахунок солдатів строкової служби, яких агітують підписувати контракти з Міноборони рф.

"Призовники, які вирішили підписати довгострокові військові контракти, будуть враховуватися при досягненні цілей Шойгу", – пише видання.

Згідно з даними Пентагону, найближча мета росії, мабуть, полягає в тому, щоб завербувати 415 000 солдатів-контрактників, з яких 300 000 стануть резервом, а 115 000 будуть спрямовані на формування нових підрозділів і поповнення недоукомплектованих підрозділів в Україні.

Однак ці ж документи говорять, що проти цього плану виступили деякі російські економічні чиновники, стурбовані можливими наслідками для цивільної економіки.

Згідно з попередженнями Центрального банку рф і аналізу, опублікованим на цьому тижні Інститутом економічної політики Гайдара, великим економічним дослідницьким центром, росія стикається з найсерйознішою нестачею робочої сили за останні 20 років через війну на Україні, а бізнес щосили намагається знайти кваліфікованих працівників. в росії.

Раніше повідомлялось, що суд стверджує, що підозрюваний у витоку Пентагону все ще може мати доступ до секретної інформації.