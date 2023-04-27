Суд стверджує, що підозрюваний у витоку Пентагону все ще може мати доступ до секретної інформації

Слідчі все ще намагаються визначити, чи зберігав він будь-які фізичні або цифрові копії секретної інформації, включаючи файли, які ще не були оприлюднені.

Прокурори наполягають не відпускати підозрюваного у витоці з Пентагону Джека Тейшейру. Оскільки він ще може мати доступ до секретної інформації, яку потім може розкрити.

Про це повідомляє The Guardian.

"У судових документах, поданих увечері в середу, юристи Міністерства юстиції заявили, що звільнення 21-річного Джека Тейшейри з в'язниці в очікуванні суду буде серйозною загрозою для національної безпеки США", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, слідчі все ще намагаються визначити, чи зберігав він будь-які фізичні або цифрові копії секретної інформації, включаючи файли, які ще не були оприлюднені.

"Просто немає жодної умови чи комбінації умов, які могли б гарантувати, що підозрюваний не розголошуватиме інформацію, яка все ще йому відома", - написали прокурори.

Тейшейра перебуває у в'язниці з моменту свого арешту на початку цього місяця за звинуваченнями в найгучнішому витоку розвідданих за останні роки. Слухання щодо затримання призначене на четвер у федеральному суді.

Зазначається, адвокати Тейшейри повідомили, що вони вимагатимуть від судді відпустити його додому. Станом на пізній вечір середи адвокати не подали до суду документи на його звільнення.

Відповідно до закону про шпигунство Тейшейра звинувачується в несанкціонованому зберіганні та передачі секретної інформації національної оборони. Він ще не заявив про свою провину, а його адвокат відмовився після слухання минулого тижня від спілкування з журналістами.

Якщо прокуратура визнає його винним, йому загрожує до 25 років позбавлення волі.