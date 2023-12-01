росія продає ядерне паливо в ЄС як в роки до війни з Україною – Reuters

Євросоюзу збільшив імпорт російського ядерного палива і послуг для реакторів цього року як в 2021, як до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це Reuters розказали в Агентстві з постачання Євратому.

"П'ять країн ЄС, які експлуатують розроблені ще в СРСР реактори типу ВВЕР, ймовірно, цього року знову перевищать рівень імпорту 2021 року, який не підпадає під санкції, після його зростання у 2022 році", - заявив виконуючий обов'язки голови ESA Стефано Чіккарелло.

В щорічному звіті Агентства написано, що минулого року ці п'ять країн: Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина і Словаччина - купили на 30% більше послуг в росії і на 22% палива.

"Ці компанії створюють додаткові запаси свіжого палива. Подальші авансові закупівлі, швидше за все, сприятимуть у короткостроковій перспективі збільшенню обсягів матеріалів, що надходять на підприємства з виробництва ВВЕР з росії, порівняно з 2021 роком", – сказав Чіккарелло.

Він не навів конкретних цифр. Проте заявив, що поки що зарано говорити про те, чи буде імпорт у 2023 році також вищим, ніж минулого року.

За даними Агентстві з постачання Євратому, з п'яти країн ЄС, які досі повністю залежать від російських поставок, лише Угорщина ще не підписала контракти на альтернативне паливо.

Разом з тим, фінська компанія Fortum заявила, що її робота з американською Westinghouse над використанням альтернативного палива йде добре. В компанії уточнили, що впровадження нового палива це багаторічний проєкт і він вимагає схвалення регуляторних органів.

"Ті, хто не залежить від росії, намагаються ще більше зменшити будь-яку таку залежність. З іншого боку, ті, хто повністю залежить від російського палива, збільшують запаси палива на випадок будь-яких перебоїв у постачанні до того, як буде отримано ліцензію на альтернативне паливо", - додав Чіккарелло.

Імпорт природного урану з росії в ЄС минулого року впав на 16% порівняно з 2021 роком, що було компенсовано збільшенням поставок з Казахстану та Узбекистану, відмітило Агентство.