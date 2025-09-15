Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія розширила навчання "Захід-2025" до Калінінградської області

15 вересня 2025, 15:33
росія розширила навчання
Скриншот з відео
російські морські піхотинці провели бойові стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів та бронетранспортерів БТР-82А

Міністерство оборони росії заявило, що розширило навчання "Захід-2025" до Калінінградської області, де підрозділи морської піхоти Балтійського флоту відпрацьовували протидію висадці морського десанту.

Про це повідомляє міноборони рф.

За офіційними даними російського міністерства, морські піхотинці провели бойові стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів та бронетранспортерів БТР-82А по мішенях, які імітували швидкісні човни та десантні засоби.
 
Крім того, для оборони узбережжя було використано ракетно-артилерійський комплекс "Бережок", який знищив умовну ціль, що імітувала безпілотний катер.
 
Зазначається, що перед початком навчань кораблі вогневої підтримки та ударні вертольоти Мі-24 завдали артилерійських та бомбоштурмових ударів по узбережжю. Також у рамках навчань російські бомбардувальники Ту-22М3 патрулювали нейтральні води Баренцевого моря.
