росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну – Мерц

30 серпня 2025, 14:57
росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну – Мерц
путін не відчуває загрози з боку НАТО і тому атакує демократії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія системно атакує німецьку інфраструктуру та дестабілізує велику частину країни.
 
Про це Мерц сказав в інтерв'ю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні.
 
Щодня путін атакує інфраструктуру Німеччини і намагається впливати на громадську думку, зокрема через соціальні мережі, зазначив канцлер. 
 
"путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з росією", — зазначив канцлер.
 
путін не відчуває загрози з боку НАТО і тому атакує демократії. Російська агресія виходить за межі територіальних претензій.
 
"путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цей новий період, у цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю", — зазначив Мерц.
 
На питання журналіста, чи має канцлер номер телефона путіна, Мерц відповів, що дипломатія лише провокує диктатора на ще більшу агресію проти цивільного населення.
 
"Я міг би зателефонувати путіну в будь-який час, якби захотів. Насправді я б так і зробив, якби мав надію спромогтися зрушити ситуацію в правильному напрямку таким дзвінком. Але сьогодні всі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу лише провокувало ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше", — пояснив канцлер Німеччини. 
 
За словами очільника німецького уряду, світ ще багато років буде вимушений боротися з путінською росією. 
 
"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом", — сказав Мерц. 
війна в Україніросія окупанти

