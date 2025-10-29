росія стягнула тисячі військових для оточення Покровська

Оборонці оприлюднили карту ймовірного плану противника з оточення Покровська.

Росіяни продовжують намагання оточити Покровську агломерацію і наразі зосередили навколо близько 11 тис осіб.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Щодо подальшого ймовірного характеру дій противника у Покровській агломерації. Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", - мовиться у повідомленні.

Зауважується, що загалом, у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Військові інформують, що продовжують оборонну операцію Покровська та знищують окупантів. На оприлюдненій 7 корпусом ШР ДШВ карті відображено ймовірний план противника з оточення Покровської агломерації.