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ПОЛІТИКА

росія та Китай проти підтриманої США резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі

08 червня 2024, 18:21
росія та Китай проти підтриманої США резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі
Обидві країни мають право вето у ООН.

росія та Китай заявили про небажання прийняти резолюцію ООН щодо плану припинення вогню в секторі Газа, яку підтримали США і яку президент Байден оприлюднив минулого тижня.

Про це пише The Hill. 

москва запропонувала поправки до американської версії, закликаючи як Ізраїль, так і палестинське угруповання Хамас погодитися на безумовне та постійне припинення вогню, якого будуть дотримуватись усі сторони. Повідомляється, що росія вимагає, щоб проект резолюції підкреслив, що  викладене на першому етапі припинення вогню залишатиметься незважаючи на переговори щодо другого етапу. 

росія і Китай мають право вето як постійні члени Ради безпеки ООН.

Минулої п’ятниці Байден детально описав дорожню карту з трьох частин щодо припинення вогню в Газі.  США розіслали односторінковий проект резолюції всім членам Ради безпеки. У ньому вони охарактеризували пропозицію про припинення вогню як «прийнятну» для Ізраїлю та закликали Хамас прийняти її.

Пропозиція Байдена  передбачає шеститижневе припинення вогню. Наступним етапом має стати виведення ізраїльських військ із населених районів Гази та звільнення решти заручників, захоплених у єврейській державі 7 жовтня, коли напад Хамас на країну спричинив загибель 1200 ізраїльтян. План також дає шлях для повернення палестинських цивільних до своїх домівок і для відновлення анклаву.

КитайООНСектор Газиросія-агресор

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