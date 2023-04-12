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росія тіньовими схемами в обхід санкцій і далі продає нафтопродукти – Bloomberg

12 квітня 2023, 13:51
росія тіньовими схемами в обхід санкцій і далі продає нафтопродукти – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
рф вдається до сумнівних методів, аби продавати нафтопродукт лігроїн покупцям, які бояться порушення санкцій.

Ці ж покупці долають фінансові обмеження, які встановив Європейський Союз та союзники.

Про це передає Bloomberg

російські продавці лігроїну – нафтопродукту, який використовується для виробництва пластмас і в нафтохімії, маркують його як бензин або відправляють з портів без місця призначення, аби експорт тривав попри санкції.

Чіткого ринку збуту для російського лігроїну немає так, як його основні покупці – Південна Корея та Європа – після запроваджених санкцій не можуть отримувати її напряму. 

Про це розказав керівник відділу зріджених вуглеводнів у консалтинговій компанії FGE Арман Ашраф.

Китай та Індія багато споживають його, вони мають достатні внутрішні запаси, а Південна Корея, яка була ключовим споживачем до повномашстабного вторгнення росії в Україну.

В березні цього року рф відвантажила близько 1,34 млн тонн лігроїну, це фактично так само, як торік. Проте лишається питання, чи залишаться ці обсяги протягом наступних місяців.

Наразі російський бензин відправляється до сховищ в Об'єднаних Арабських Еміратах і Західній Африці, що раніше було рідкістю. 

"Це може бути лігроїн або, можливо, навіть бензин з великою кількістю лігроїна", – розказав Ашраф. 

Причина для такого змішування полягає у тому, що стеля цін на лігроїн значно нижча за стелю на дизель – $45 проти $100 за барель.

Це може свідчити про спроби приховати походження російської нафти, а також про складнощі з пошуком покупців. До запровадження санкцій майже всі вантажі мали призначення, але в березні ця частка зросла до майже чверті експорту.

Також, росія вдалася до "передокументування", чи змішування власних нафтопродуктів з неросійськими  у таких торгових центрах, як Сінгапур і ОАЕ. Ця практика набрала обертів після війни і не демонструє жодних ознак послаблення після запровадження санкцій.

За даними аналітиків, обсяги нафти, що відвантажуються з Росії і прямують до Сінгапуру, в березні майже в чотири рази збільшилися до 164 тисяч тонн порівняно з минулим роком. Вантажопотік з ОАЕ підскочив до 156 тисяч тонн з нуля.

Росіянафтопродуктисанкціїлігроїн

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