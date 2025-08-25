Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія "відкрила" окуповані порти Бердянську і Маріуполя

25 серпня 2025, 13:53
росія
Фото: Укрінформ
Це дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу і окупованої частини Запорізької області
Російські окупанти додали до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден, українські міста Маріуполь та Бердянськ. 
 
Про це стало відомо із розпорядження, підписаного прем'єр-міністром рфї Михайлом Мішустіним, пише Центр транспортних стратегій (ЦТС).
 
"Це, як вважають представники так званої ДНР, дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області", - ідеться в повідомленні. 
 
Основною номенклатурою вантажу Маріупольського порту є метал, вугілля та зерно.
 
У ЦТС раніше повідомляли, що росіяни вивозять з порту тимчасово окупованого Маріуполя п'ять суден вугілля за два тижні, тобто  від 40 до 60 тисяч тонн на місяць.
 
Що стосується Бердянського порту, то, за даними Центру, лише минулого року через нього незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн награбованого зерна, а в планах окупаційної "влади" – збільшення вантажообігу окупованого Бердянського порту до 1,2 млн тонн на рік до 2027 року.

 

портивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється