росія "відкрила" окуповані порти Бердянську і Маріуполя

Російські окупанти додали до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден, українські міста Маріуполь та Бердянськ.

"Це, як вважають представники так званої ДНР, дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

Основною номенклатурою вантажу Маріупольського порту є метал, вугілля та зерно.

У ЦТС раніше повідомляли, що росіяни вивозять з порту тимчасово окупованого Маріуполя п'ять суден вугілля за два тижні, тобто від 40 до 60 тисяч тонн на місяць.

Що стосується Бердянського порту, то, за даними Центру, лише минулого року через нього незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн награбованого зерна, а в планах окупаційної "влади" – збільшення вантажообігу окупованого Бердянського порту до 1,2 млн тонн на рік до 2027 року.