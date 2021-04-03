Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія відправляла у Литву двійника Пригожина для провокації - розвідка

Литовська розвідка стверджує, що торік Росія організувала невдалу інформаційну атаку проти Литви, використовуючи двійника близького до Кремля олігарха Євгенія Пригожина, який перебуває під санкціями ЄС.
Росія відправляла у Литву двійника Пригожина для провокації - розвідка Фото: news.mail.ru

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як стверджується у звіті Департаменту держбезпеки Литви і військової розвідки, двійник Пригожина приїжджав до Вільнюса двічі.

Вперше двійник Пригожина прибув до Вільнюса з Росії регулярним рейсом 13 лютого 2020 року. З аеропорту він вирушив до будівлі Міністерства транспорту та комунікацій, де сфотографувався, повернувся в аеропорт і вилетів назад в Росію. 

26 лютого 2020 року цей чоловік прибув до Литви вдруге. Він сфотографувався біля будівель парламенту, Литовського національного музею, великокнязівського палацу, і 27 лютого 2020 року відбув потягом до Білорусі, хоча у нього був квиток на літак рейсом того ж дня.

Російський портал sobesednik.ru опублікував несправжні твердження про те, що олігарх Пригожин прибув до Литви і обговорив з високопоставленим представником Міністерства транспорту Литви проєкти інформаційних технологій.

Друга стаття sobesednik.ru розповідала про повторний візит Пригожина до Вільнюса, відвідування Сейму, про те, що попри санкції він буває в Євросоюзі. 

Статті ілюструвалися фотографіями Пригожина біля державних відомств Литви. 

Про несправжні візити олігарха в Вільнюс повідомляли і інші російські портали, які доповнювали інформацію новими небилицями про зустрічі з державними службовцями, представниками бізнесу, а один портал повідомив про те, що нібито отримав обурення від голови Комітету з питань національної безпеки і оборони сейму Литви в зв'язку з тим, що Пригожин безперешкодно може відвідувати Литву. 

"Насправді ж двійник Пригожина у Вільнюсі не зустрічався з жодним представником литовської влади або бізнесу, які були згадані в публікаціях", - йдеться в звіті.

На думку литовської розвідки, можливою метою цієї провокації були спроби знайти порушення у Шенгенському просторі, створити недовіру литовського суспільства, держав НАТО і ЄС до литовської влади, спробувати виставити її як ненадійного партнера, що грає в подвійні ігри. 

"Публікацію цієї брехливої ​​інформації не можна назвати успішним випадом, оскільки її оприлюднили лише невеликі бульварні російські портали, це не викликало резонансу ні в Литві, ні в інших державах ЄС і НАТО", - йдеться в звіті.

Читайте також: Для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля – ОБСЄ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2021 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.