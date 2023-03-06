росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна – CNN

росіяни кинули у бій на Бахмутському напрямі найкращі свої підрозділи.

На кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили щонайменше п'ятьох осіб.

Про це повідомляє CNN.

Чиновник НАТО на умовах анонімності заявив, що співвідношення п'ять до одного - це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

Попри сприятливе співвідношення, він заявив, що Україна зазнає значних втрат під час оборони міста.

Українські чиновники неодноразово заявляли, що вони завдають росії великих втрат, коли москва намагається взяти Бахмут.

Нагадаємо, 5 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті. За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги.

Додамо, що росіяни кинули у бій на Бахмутському напрямі найкращі свої підрозділи, використовуючи ствольні та реактивні системи залпового вогню.

Зазначимо, що ЗСУ ліквідували минулої доби 650 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових.