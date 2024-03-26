росія вирішує, чи перекидати новостворені військові підрозділи в Україну – британське Міноборони

Необхідність підтримувати військові операції перешкоджає "ширшим амбіціям росії щодо розширення військ".

росія вирішує, чи залишати новостворені військові підрозділи, такі як 44-ий армійський корпус у Ленінградському військовому окрузі, на місцях дислокації у межах рф, чи відправляти на війну в Україну.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Зараз у 44-й армійський корпус, розташований у місті Луга, оголошено набір.

“росія докладає зусиль для розширення своїх сил на північному заході країни, оскільки більшість її сил досі спрямовують на операції в Україні”, − зазначають британці.

Міноборони зазначає, що необхідність підтримувати військові операції, найімовірніше, перешкоджає “ширшим амбіціям росії щодо розширення військ”.