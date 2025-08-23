росія вийшла на серійне виробництво 6000 шахедів

Водночас собівартість одного дрона значно зменшилась у порівнянні з початком війни.

росія має намір наростити виробництво ударних дронів-камікадзе "Шахед" до понад 6000 одиниць щомісяця.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерело в українській розвідці.

За інформацією ЗМІ, окрім збільшення обсягів виробництва, рф вдалося суттєво здешевити виготовлення безпілотників порівняно з початком повномасштабного вторгнення, коли Москва купувала їх у Тегерана.

"У 2022 році Росія платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий дрон. У 2025 році ця сума знизилась приблизно до 70 тисяч доларів", - зазначає джерело.

Здешевлення стало можливим завдяки налагодженню масштабного виробництва "Шахедів" на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Водночас CNN уточнює, що оцінки вартості можуть відрізнятися. Зокрема, аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оцінюють ціну одного дрона Shahed-136 у межах від 20 до 50 тисяч доларів. Для порівняння, вартість одного зенітного перехоплювача типу "земля–повітря" може перевищувати 3 мільйони доларів.

"Відносно низька собівартість дозволяє Кремлю нарощувати нічні атаки дронами, а також здійснювати масштабні удари значно частіше", - пише телеканал.

Як зазначає CSIS, на початку війни великі комбіновані атаки ракетами та безпілотниками відбувались приблизно раз на місяць.

Станом на 2025 рік такі удари фіксуються в середньому кожні 8 днів.