росія заявила про невдалу атаку ЗСУ на кораблі Чорноморського флоту

Міноборони росії заявило, що в ніч на неділю корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту атакували 6 морських безекіпажних катерів Збройні Сили України.

Вони також додали, що всі дрони були знищені.

Про це повідомило міноборони рф.

"Сьогодні близько 1 години 30 хвилин за московським часом збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту, що виконує завдання контролю обстановки та забезпечення безпеки за маршрутами пролягання газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у південно-східній частині Чорного моря", написали російські військові.

Всі морські дрони були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля за 300 км на південний схід від Севастополя. Постраждалих немає, а корабель пошкоджень не зазнав, заявили у відомстві.

Там додали, що в цей період, як і під час попередніх подібних атак, у повітряному просторі центральної частини Чорного моря вів розвідку стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B "Global Hawk" військово-повітряних сил США.