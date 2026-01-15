росіяни 256 разів вдарили по українській енергетиці від початку опалювального сезону – СБУ
Фото: aa.com.tr
Зокрема, з жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.
Служба безпеки кваліфікує послідовні російські удари по енергетиці як злочини проти людяності.
Про це повідомили у СБУ.
За даними слідчих, від початку цьогорічного опалювального сезону росіяни здійснили 256 повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання в Україні. Зокрема, з жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.
Також вони завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 — по електропідстанціях у різних регіонах. Як кажуть у СБУ, кожна з цих атак була комбінованою і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет.
Найбільше рф била по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. У СБУ задокументували, що по критичній інфраструктурі прилітали балістичні та крилаті ракети "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" і дрони типу "Герань".
Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів українців.
Служба безпеки кваліфікує системне знищення росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України). Ця стаття визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах.