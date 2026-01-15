росіяни 256 разів вдарили по українській енергетиці від початку опалювального сезону – СБУ

Зокрема, з жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Служба безпеки кваліфікує послідовні російські удари по енергетиці як злочини проти людяності.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідчих, від початку цьогорічного опалювального сезону росіяни здійснили 256 повітряних атак на енергооб'єкти та системи теплопостачання в Україні.

Також вони завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 — по електропідстанціях у різних регіонах. Як кажуть у СБУ, кожна з цих атак була комбінованою і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет.