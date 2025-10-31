Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни хочуть нарощувати БпЛА та артилерію – Зеленський

31 жовтня 2025, 15:07
Українська розвідка зазначає, що в бюджеті на наступний рік росія планує збільшення кількості безпілотників та артилерії.
 
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за результатами наради щодо санкцій проти російських нафтових компаній.
 
"Ми бачимо від СБУ та від СЗР, де вони хочуть збільшитися, а де вони не спроможні. Вони хочуть збільшувати БпЛА, FPV-дрони та інші, збільшувати КАБи. Ми не бачимо вже зараз можливості збільшення ракет — не тільки через гроші, але й санкціоновані підприємства, тобто елементів не вистачає. Бачимо, що вони хочуть збільшити загалом озброєння калібром 122 мм, 152 мм — це артилерія плюс міномет. Вони хочуть вийти на цифру у 8 млн. Для порівняння: цього року було 7 млн. Ця цифра важка, але ми її не боїмося. Тут найскладніше — БпЛА", — сказав Зеленський.
 
Зеленський зазначив, що в цьому питанні важливі іноземні санкції, аби в росії не було можливостей наповнити свій бюджет та фінансувати війну. Останні американські санкції проти російських нафтових компаній почнуть діяти з 20 листопада, "якщо не буде якихось інших кроків".
 
За оцінкою розвідки, росія через це втратить 50 млрд доларів наступного року. Однак деякі країни, як-от Китай, тим часом посилили торгівлю нафтою з рф.
 
"Наприклад, Китай імпортував на 120 млрд доларів. Уявіть, США впроваджують санкції — буде скорочення 50 млрд, а імпорт тільки Китаю — 120 млрд", — сказав Зеленський.
 
Так, він заявив, що Україна співпрацюватиме зі США, аби країни, які збільшили імпорт з росії — Індія, Китай, Туреччина, країни Центральної Азії, — змінили рішення.
 
За словами Зеленського низка партнерів України вже максимально або повністю знизили імпорт з рф — це Канада, Австралія, Велика Британія, Японія та ЄС.

 

