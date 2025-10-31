росіяни хочуть нарощувати БпЛА та артилерію – Зеленський

Зеленський зазначив, що в цьому питанні важливі іноземні санкції, аби в росії не було можливостей наповнити свій бюджет та фінансувати війну.

Українська розвідка зазначає, що в бюджеті на наступний рік росія планує збільшення кількості безпілотників та артилерії.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за результатами наради щодо санкцій проти російських нафтових компаній.

"Ми бачимо від СБУ та від СЗР, де вони хочуть збільшитися, а де вони не спроможні. Вони хочуть збільшувати БпЛА, FPV-дрони та інші, збільшувати КАБи. Ми не бачимо вже зараз можливості збільшення ракет — не тільки через гроші, але й санкціоновані підприємства, тобто елементів не вистачає. Бачимо, що вони хочуть збільшити загалом озброєння калібром 122 мм, 152 мм — це артилерія плюс міномет. Вони хочуть вийти на цифру у 8 млн. Для порівняння: цього року було 7 млн. Ця цифра важка, але ми її не боїмося. Тут найскладніше — БпЛА", — сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що в цьому питанні важливі іноземні санкції, аби в росії не було можливостей наповнити свій бюджет та фінансувати війну. Останні американські санкції проти російських нафтових компаній почнуть діяти з 20 листопада, "якщо не буде якихось інших кроків".