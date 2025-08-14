росіяни втратили біля острова Зміїний Су-30СМ

На поверхні моря знайшли уламки літака.

росія втратила літак Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Інформацію отримали засоби розвідки. У перехопленні йшлося про те, що окупанти втратили зв’язок із літаком.

"Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - зазначили у ВМС.