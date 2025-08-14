росіяни втратили біля острова Зміїний Су-30СМ
14 серпня 2025, 19:57
На поверхні моря знайшли уламки літака.
росія втратила літак Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
Інформацію отримали засоби розвідки. У перехопленні йшлося про те, що окупанти втратили зв’язок із літаком.
"Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - зазначили у ВМС.