російська ракетна система С-300 прослизнула до Чорного моря через Босфор попри заборону Туреччини

У двадцятих числа серпня вночі через протоку Босфор у Туреччині прослизнув російський вантажний корабель Sparta II. Вузька протока – єдиний водний шлях, який з'єднує Середземне море з Чорним морем

росія не може перекидати свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного моря, тому що Туреччина закрила свої протоки для військових кораблів. Проте Росія змогла перекинути цими протоками передові системи озброєнь, такі як ракети С-300.

Закриття Босфору завадило росії посилити свої військово-морські сили проти України. Але при цьому дозволено прохід для торгових суден, чим і користується країна-агресорка, пише видання.

"У двадцятих числа серпня вночі через протоку Босфор у Туреччині прослизнув російський вантажний корабель Sparta II. Вузька протока – єдиний водний шлях, який з'єднує Середземне море з Чорним морем. Пунктом призначення "Спарти II" був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік керченського мосту", – йдеться в повідомленні.

Передбачається, що корабель відплив із Тартуса до Сирії, де на причалі зібрали С-300. Він вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. Постоявши на якорі біля узбережжя росії, 27 серпня судно увійшло в Новоросійськ.

За поданою інформацією, корабель належить "Оборонлогістиці" міноборони росії. Корабель додали до списку санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США – попри те, що це цивільний екіпаж, він часто перевозить військові вантажі.

Перенесення потужної ППО із Сирії до Чорного моря означає, що рф посилює оборону Криму та тимчасово окупованих територій півдня України. Водночас це послаблює сили росії та режиму Асада у Сирії.