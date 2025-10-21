Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російські окупанти атакували Суми: є поранені

21 жовтня 2025, 18:13
джерело t.me/hryhorov_oleg
Місцева влада розповіла про наслідки атаки.

Увечері у вівторок, 21 жовтня, російські ударні дрони, за попередньою інформацією, типу "Італмас" атакували Суми. Безпілотник влучив у перехрестя на одній із найбільш завантажених вулиць. Унаслідок удару дев'ятеро містян дістали поранення. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

В обласному центрі пошкоджено рейсовий мікроавтобус та понад десять автомобілів, вибито вікна в багатоповерхових будинках. На місці влучання працюють усі екстрені служби. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров попередив про загрозу повторної атаки БпЛА та закликав сумчан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

російський безпілотник "Італмас" (відомий також як "Герань-3", "Іздєліє 54", "газонокосарка") являє собою спрощену модифікацію ударного БпЛА Shahed-136. Виконаний за схемою "літаюче крило" й іноді згадується як щось середнє між "Шахедом" і "Ланцетом".

війнаСумиатакаросія окупанти

