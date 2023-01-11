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ПОЛІТИКА

російські окупанти не пропускають на ЗАЕС працівників, які відмовилися від паспортів рф

11 січня 2023, 10:31
російські окупанти не пропускають на ЗАЕС працівників, які відмовилися від паспортів рф
Фото: УНН
Також російські окупанти продовжують використовувати ЗАЕС як свою військову базу.

Окупаційні російські війська чинять моральний і фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Наразі близько 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір із росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території російської федерації і готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

Раніше окупанти змусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

Також російські окупанти продовжують використовувати ЗАЕС як військову базу, зокрема, ремонтують там свою військову техніку.


війнаУкраїнаЗАЕСокупантирф тероризм

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