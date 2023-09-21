російські штурмові роти готуються проривати оборону ЗСУ– речник Східного угруповання військ

На Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосереджує значні сили.

російські окупанти завершують формування штурмових рот загальною кількістю близько 2 тисяч військових для спроби прорвати оборону ЗСУ.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

“Противник формує 12 штурмових рот, якими надалі буде намагатися пробивати дірки у нашій обороні. Це приблизно 2 тисячі військовослужбовців. Проте наші хлопці надійно тримають оборону, зокрема і на Лимано-Куп'янському напрямку, де працюють підрозділи "Азову", - наголосив він.

За словами речника Східного угруповання військ, ворог зосередив на Лимано-Куп'янському напрямку досить серйозні сили та застосовує свою сучасну техніку — БМП-3 і танки Т-90.

“Ворог робить акцент в основному на артилерії. Зараз відсутні там бойові зіткнення, після того, як загарбник добряче отримав по зубах. Однак за минулу добу 552 рази ворог відкривав вогонь по наших окопах, також завдав 17 авіаударів. Найбільша інтенсивність ворога спостерігалася на Кремінському напрямку, де російські війська здійснили 190 обстрілів. Також гаряче було й у Сіверському районі біля Білогорівки та Роздолівки, там ворог застосовував артилерію 150 разів", - повідомив Ілля Євлаш.

Водночас, за його словами, українські захисники ефективно знищують ворожу техніку. За останню добу було ліквідовано 61 окупанта, також вдалося знищити ЗРК "Стріла-10".