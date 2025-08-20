російський безпілотник впав у Польщі: Міноборони називає інцидент провокацією

Міністр охарактеризував інцидент як чергову провокацію росії, що сталася у вирішальний момент посилених зусиль щодо припинення вогню або навіть завершення війни в Україні.

У ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві впав російський безпілотник.

Про це на пресконференції підтвердив віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Onet.

Міністр охарактеризував інцидент як чергову провокацію росії, що сталася у вирішальний момент посилених зусиль щодо припинення вогню або навіть завершення війни в Україні.

"росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів з безпілотниками в Румунії, Литві та Латвії ми маємо справу з черговим російським безпілотником. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир", – заявив Косіняк-Камиш.

Віцепрем'єр додав, що тривають наради в Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони, а союзники постійно інформуються про ситуацію. Він також доручив оперативному командуванню підготувати "комплексний звіт про сьогоднішню російську провокацію".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив порушення польського повітряного простору зі сходу та анонсував офіційний протест проти винуватця. За словами речника Сікорського Павела Вронського, об’єкт, який вибухнув у полі, був російською версією безпілотника Shahed.

Попередній аналіз записів радарів показав, що порушень польського повітряного простору зі сторони України чи білорусі зафіксовано не було. Також польська прокуратура підтвердила, що на кукурудзяне поле впав військовий безпілотник.