Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

російський безпілотник впав у Польщі: Міноборони називає інцидент провокацією

20 серпня 2025, 19:17
російський безпілотник впав у Польщі: Міноборони називає інцидент провокацією
Фото: з вільних джерел
Міністр охарактеризував інцидент як чергову провокацію росії, що сталася у вирішальний момент посилених зусиль щодо припинення вогню або навіть завершення війни в Україні.

У ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві впав російський безпілотник.

Про це на пресконференції підтвердив віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Onet.

Міністр охарактеризував інцидент як чергову провокацію росії, що сталася у вирішальний момент посилених зусиль щодо припинення вогню або навіть завершення війни в Україні.

"росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів з безпілотниками в Румунії, Литві та Латвії ми маємо справу з черговим російським безпілотником. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир", – заявив Косіняк-Камиш.

Віцепрем'єр додав, що тривають наради в Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони, а союзники постійно інформуються про ситуацію. Він також доручив оперативному командуванню підготувати "комплексний звіт про сьогоднішню російську провокацію".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив порушення польського повітряного простору зі сходу та анонсував офіційний протест проти винуватця. За словами речника Сікорського Павела Вронського, об’єкт, який вибухнув у полі, був російською версією безпілотника Shahed.

Попередній аналіз записів радарів показав, що порушень польського повітряного простору зі сторони України чи білорусі зафіксовано не було. Також польська прокуратура підтвердила, що на кукурудзяне поле впав військовий безпілотник.

ПольщавійнаРадослав СікорськийДронросія загроза

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється