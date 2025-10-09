Розслідування: угорські агенти намагалися вербувати співробітників Єврокомісії у Брюсселі

Агент діяв під дипломатичним прикриттям і працював у представництві Угорщини при ЄС.

Угорські спецслужби протягом кількох років імовірно вели шпигунську діяльність у Брюсселі та намагалися вербувати співробітників європейських інституцій, зокрема Єврокомісії.

Про це йдеться у спільному розслідуванні німецького Spiegel, і бельгійської De Tijd.

Журналісти заявляють, що вперше отримали докази того, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати посадовця Європейської комісії. За словами неназваного джерела, колишнього співробітника ЄК, йдеться про угорського дипломата на ім’я "В", який працював у столиці ЄС у 2015–2017 роках і представлявся звичайним дружнім знайомим. Згодом, за словами джерела, "В" почав проявляти підвищену зацікавленість до внутрішніх процесів у ЄК, а також до чуток і неофіційної інформації.

За інформацією журналістів, дипломат намагався схилити співрозмовника до співпраці з угорською розвідкою, зокрема, пропонував грошову винагороду. Проте посадовець ЄК відмовився. Ці твердження, як зазначається, підтверджують джерела в державних структурах, обізнаних із ситуацією.

"В" офіційно числився співробітником департаменту політики згуртованості представництва Угорщини при ЄС і працював під керівництвом тодішнього посла, нині єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї. У 2017 році агент був відкликаний, імовірно, через надмірний тиск із Будапешта, який вимагав результатів.

Згодом журналісти виявили, що у 2024 році "В" опублікував статтю в журналі угорської військової розвідки, де обговорював виклики для сучасних спецслужб. З цієї публікації випливає, що він має звання підполковника і наразі працює у Національному інформаційному центрі - органі, який координує діяльність усіх розвідувальних структур Угорщини.

Spiegel також стверджує, що виявив імена ще двох ймовірних угорських агентів, які працювали в Брюсселі в той самий період і викликали підозри.

Олівер Варгеї відмовився коментувати ситуацію, а його речниця заявила, що «немає доказів», які свідчать про порушення зобов’язань з боку співробітника. Сам "В" проігнорував запити журналістів про коментар.

Це не перше розслідування на цю тему: у 2023 році Direkt36 та De Tijd вже публікували матеріал про стеження угорських спецслужб за посадовцями ЄС.