ПОЛІТИКА

Розвідка: білорусь відмовляється рятувати росію від паливної кризи

25 серпня 2025, 17:07
Розвідка: білорусь відмовляється рятувати росію від паливної кризи
Фото: EPA/UPG
білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в росії, але діє обережно.

білорусь на тлі паливної кризи в росії діє акуратно в питанні експорту палива. Мінську вигідніше постачати бензин іншим країнам.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

У розвідці нагадали, що в росії триває паливна криза. Зокрема, дефіцит бензину змушує місцеву владу вводити талони. При цьому оптові ціни з початку серпня зросли на 8%. Водночас заборона на продаж бензину не призвела до стабілізації ринку.

За даними СЗР, білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в росії, але діє обережно. У другій половині серпня попит на білоруські нафтопродукти зріс, проте можливості НПЗ обмежені: вони виробляють 3-4 млн тонн бензину на рік, з яких 2 млн споживають усередині країни. Для порівняння, місячна потреба рф - близько 3 млн тонн.

Економіка теж не на користь москви. білорусі вигідніше відправляти бензин до Китаю, Індії та Африки, де тонна коштує 1 300-1 900 доларів, тоді як у росії пропонують менше 1 000 доларів. Навіть під час паливної кризи в березні 2024-го Мінськ відправив до рф лише 3 тисячі тонн - це всього 0,1% місячної потреби.

Нагадаємо, через збільшення кількості українських атак на російські нафтопереробні заводи у рф рекордно зросли ціни на бензин.

