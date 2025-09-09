Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розвідка опублікувала дані про сотню іноземних компонентів у російських дронах і ракетах

09 вересня 2025, 11:36
Розвідка опублікувала дані про сотню іноземних компонентів у російських дронах і ракетах
В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану
Головне управління розвідки Міністерства оборони публікує інформацію щодо понад 100 іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у безпілотниках та ракетах, якими росія атакує Україну.
 
Про це йдеться на сайті ГУР. 
 
Серед опублікованих зразків: два ударних БпЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БпЛА “корсар” та крилата ракета Х-69.
 
"З метою продовження та посилення терору проти населення України рф продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА “гєрань-2” (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - йдеться в повідомленні.
 
 Зокрема, зафіксовано використання таких безпілотників із термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.
 
Раніше ГУР повідомляло про новий Shahed серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався міні-комп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери росія також застосовує в ударному БпЛА V2U. 
 
Окрім іранської, на нові “шахеди” росіяни встановлюють бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.
 
В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі. 
 
В окремих безпілотниках було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі.
 
війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

Останні матеріали

План Пентагону віддає пріоритет захисту кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону віддає пріоритет захисту кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється