Розвідка опублікувала дані про сотню іноземних компонентів у російських дронах і ракетах
09 вересня 2025, 11:36
В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану
Головне управління розвідки Міністерства оборони публікує інформацію щодо понад 100 іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у безпілотниках та ракетах, якими росія атакує Україну.
Про це йдеться на сайті ГУР.
Серед опублікованих зразків: два ударних БпЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БпЛА “корсар” та крилата ракета Х-69.
"З метою продовження та посилення терору проти населення України рф продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА “гєрань-2” (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зафіксовано використання таких безпілотників із термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.
Раніше ГУР повідомляло про новий Shahed серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався міні-комп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери росія також застосовує в ударному БпЛА V2U.
Окрім іранської, на нові “шахеди” росіяни встановлюють бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.
В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі.
В окремих безпілотниках було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі.