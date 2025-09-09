Розвідка опублікувала дані про сотню іноземних компонентів у російських дронах і ракетах

Серед опублікованих зразків: два ударних БпЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БпЛА “корсар” та крилата ракета Х-69.

"З метою продовження та посилення терору проти населення України рф продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА “гєрань-2” (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зафіксовано використання таких безпілотників із термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.

Раніше ГУР повідомляло про новий Shahed серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався міні-комп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери росія також застосовує в ударному БпЛА V2U.

Окрім іранської, на нові “шахеди” росіяни встановлюють бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.