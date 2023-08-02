Розвідка повідомляє про підготовку росіянами чергової порції пропаганди

Ворог застосовує звичний підхід – "крапля правди на тонну брехні".

російські фахівці розробили чергову серію провокативних матеріалів, спрямованих на міжнародну дискредитацію України та розпалювання внутрішньополітичних негараздів.

Про це повідомляє ГУР МО.

Зазначається, що у Німеччині, Франції Ізраїлю та США розповсюджуватимуться такі теми:

"Африканці: "Франція, забирайся", Ласкаво просимо, росія";

"Тихоокеанські танці Макрона на граблях";

"Економіку Німеччини очікує обвал";

"Криза вже прийшла в кожну оселю";

"Справи проти Нетаньяху фабрикувалися за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа".

Що ж до українського інформаційного простору, плануються публікації на теми:

"Хто хабарі бере, а хто на фронт іде";

"Політичний спаринг: коли почнеться бій?";

"Гасіть світло – виборів не буде";

"Так військовий чи мирний час?".

Усі матеріали об'єднує конкретна мета: посіяти сумніви, переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору й протистояння антипутінській коаліції. Крім того, росіянам потрібно створити враження, що інші проблеми значно важливіші.

"російські політтехнологи традиційно діють за принципом "крапля правди на тонну брехні". При цьому росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу", – пояснили в ГУР.

Наприклад: "Як випливає з даних Destatis, сукупна заборгованість органів соціального забезпечення минулого року скоротилася більш ніж на 47 млрд. євро (і це з урахуванням зростання витрат на здобуття українських біженців). Безперечно, соцзабезпечення доклало чимало зусиль, щоб скоротити свої витрати. Щоправда, те, що в результаті без допомоги залишилося багато і без того небагатих німців, навряд чи це хвилює федеральне уряд. Воно надто зайняте постачанням танків та боєприпасів для України".

Зокрема, є додатки з бажаними коментарями від так званих "пересічних читачів". Безумовно, йдеться про звичайнісіньких ботів.

"Нагадуємо, що єдиним способом протидіяти ворожій пропаганді в інформаційному просторі – перевіряти отриману інформацію та критично ставитися до матеріалів, спрямованих на розпалювання ворожнечі серед союзників", – закликали в українській розвідці.