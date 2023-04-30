Розвиваючі країни витримують протистояння США з росією та Китаєм — WP

Витік документів у США свідчить про спроби країн, що розвиваються, ухилитися від протистояння великих держав. Це поставило під загрозу глобальний порядок денний Байдена.

Глобальний порядок денний президента Байдена стикається зі значними проблемами, оскільки ключові країни, що розвиваються, прагнуть уникнути загострення протистояння між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм, а в деяких випадках використовують це суперництво для власної вигоди.

Про це пише The Washington Post із посиланням на витік секретних документів американської розвідки.

За словами експерта Фонду Карнегі за міжнародний мир Матіаса Спектора, країни, що розвиваються, перебудовуються в момент, коли Америка стикається з новою потужною конкуренцією з боку Китаю, який планує новий економічний і військовий вплив; і з боку росії, яка хоч і ослаблена війною в Україні, демонструє свою здатність відбивати тиск Заходу

"Незрозуміло, хто займатиме першу позицію через 10 років, тому їм потрібно диверсифікувати свій ризик і підстрахуватися", - сказав Спектор.

Наприклад, Пакистан, який після терактів 11 вересня у США отримав мільярди доларів допомоги в сфері економіки та безпеки, зараз сильно залежить від китайських інвестицій і позик.

Відповідно до одного з оприлюднених документів, державний міністр закордонних справ Пакистану Хіна Раббані Кхар у березні стверджувала, що її країна "більше не може намагатися підтримувати золоту середину між Китаєм і Сполученими Штатами".

Інший документ, датований 17 лютого, описує обговорення прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шарифа зі своїм підлеглим стосовно майбутнього голосування в ООН щодо війни в Україні, а також очікування уряду поновлення тиску Заходу для підтримки резолюції, яка засуджує вторгнення росії.

Помічник повідомив Шарифу, що підтримка цієї резолюції означатиме зміну позиції Пакистану після того, як він раніше утримався від голосування "за" подібну резолюцію, йдеться в документі розвідки США. За словами помічника, Пакистан мав можливість вести з росією переговори про торгові та енергетичні угоди, і голосування "за" резолюцію, яку підтримує Захід, може поставити під загрозу ці зв'язки.

Під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН 23 лютого Пакистан був серед 32 країн, які "утрималися".

WP пише, що в той час, як основні союзники США у Європі та Східній Азії об'єдналися, щоб підтримати допомогу США Україні, надаючи дедалі більше зброї та відмовляючись від російських енергоресурсів, Вашингтон наштовхнувся на опір в інших місцях.

Адміністрація Байдена повідомила цим країнам, що вона не просить їх обирати сторону між Сполученими Штатами, з одного боку, та Китаєм і росією, з іншого, про що держсекретар Ентоні Блінкен наголосив під час своїх візитів. Але країни, включаючи Південну Африку та Колумбію, сковані тим, що вони називають неявним вибором.

Індія також уникала займати позицію Вашингтона і москви під час розмови 22 лютого між індійським радником з національної безпеки Аджитом Кумаром Довалом і його російським колегою Миколою Патрушевим, вказує ще один із оприлюднених секретних документів.

Як зазначає WP, джерела, обізнані з позицією Індії, кажуть, що вона не підтримує війну росії, але вже давно покладається на підтримку москви в ООН і не має іншого вибору, окрім як підтримувати енергетичні та економічні зв'язки з росією.