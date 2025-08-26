РПЦ стає інструментом впливу росії на вибори в Молдові

Додон заявив про отримання нагороди від УПЦ МП, однак сама церква це спростувала.

20 серпня експрезидент Молдови, голова Партії соціалістів Молдови Ігор Додон отримав орден «Святого рівноапостольного князя Володимира» І ступеня. Нагороду він отримав від УПЦ МП, структури, яка підпорядковується РПЦ та заборонена в Україні.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

За даними TV Moldova, нагороду йому вручив митрополит Онуфрій у монастирі Келерашеука. Сам Додон опублікував у соцмережах фото з орденом та грамотою. Однак 22 серпня УПЦ МП заявила, що інформація про нагородження не відповідає дійсності й жодних указів митрополит Онуфрій не підписував.

Разом із тим, співрозмовники молдовського видання Dnestr.info в українському церковному середовищі зазначили, що і орден, і грамота, які продемонстрував Додон, дуже схожі на справжні.