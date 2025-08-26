Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
РПЦ стає інструментом впливу росії на вибори в Молдові

26 серпня 2025, 20:54
Фото: Зураб Джавахадзе
Додон заявив про отримання нагороди від УПЦ МП, однак сама церква це спростувала.

20 серпня експрезидент Молдови, голова Партії соціалістів Молдови Ігор Додон отримав орден «Святого рівноапостольного князя Володимира» І ступеня. Нагороду він отримав від УПЦ МП, структури, яка підпорядковується РПЦ та заборонена в Україні.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

За даними TV Moldova, нагороду йому вручив митрополит Онуфрій у монастирі Келерашеука. Сам Додон опублікував у соцмережах фото з орденом та грамотою. Однак 22 серпня УПЦ МП заявила, що інформація про нагородження не відповідає дійсності й жодних указів митрополит Онуфрій не підписував.

Разом із тим, співрозмовники молдовського видання Dnestr.info в українському церковному середовищі зазначили, що і орден, і грамота, які продемонстрував Додон, дуже схожі на справжні.

вибориМолдоваРПЦ

