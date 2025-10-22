Румунія підняла винищувачі через російську атаку поблизу кордону з Україною
Румунія підіймала у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у ніч проти 22 жовтня, коли росія здійснила масовану атаку по українських регіонах.
Про це повідомили у румунському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".
У ніч проти середи, 22 жовтня, близько 1:00, населення на півночі румунського повіту Тульча отримало сповіщення через атаку безпілотників росії на українську портову інфраструктуру.
Зазначається, що системи спостереження заздалегідь виявили групу повітряних цілей, що рухалися в напрямку Кілійського рукава та району дельти Дунаю.
Близько 00:50 ночі за місцевим часом два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча вилетіли для розслідування ситуації.
Близько 02:35 ще два винищувачі Eurofighter Typhoon злетіли з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану для виконання посилених місій з патрулювання румунського неба.
В оборонному відомстві Румунії наголосили, що командувач місії мав попередній дозвіл на ураження повітряних цілей, якби вони залетіли у повітряний простір і загрожували безпеці громадян Румунії.
Повітряну тривогу скасували приблизно о 03:00, а літаки повернулися на свої авіабази приблизно о 03:00 та 03:50.
Команда фахівців з Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби проведе розвідувальну місію в середу, 22 жовтня, в районі румунського берега Дунаю, поблизу українських населених пунктів, щоб оцінити ситуацію.
Також у Міноборони Румунії "рішуче засудили безвідповідальні дії російської федерації" та наголосили, що "вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні".
"Такі інциденти свідчать про неповагу російської федерації до міжнародного права та становлять загрозу не тільки безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО", – йдеться у заяві.
Уночі 22 жовтня через нову російську атаку сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва. Вогонь охопив 8-й і 9-й поверхи. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і одній постраждалій.