ПОЛІТИКА

Румунія підняла винищувачі через російську атаку поблизу кордону з Україною

22 жовтня 2025, 10:58
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
У ніч проти середи, 22 жовтня, близько 1:00, населення на півночі румунського повіту Тульча отримало сповіщення через атаку безпілотників росії на українську портову інфраструктуру.

Румунія підіймала у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у ніч проти 22 жовтня, коли росія здійснила масовану атаку по українських регіонах.

Про це повідомили у румунському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

Зазначається, що системи спостереження заздалегідь виявили групу повітряних цілей, що рухалися в напрямку Кілійського рукава та району дельти Дунаю.

Близько 00:50 ночі за місцевим часом два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча вилетіли для розслідування ситуації.

Близько 02:35 ще два винищувачі Eurofighter Typhoon злетіли з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану для виконання посилених місій з патрулювання румунського неба.

В оборонному відомстві Румунії наголосили, що командувач місії мав попередній дозвіл на ураження повітряних цілей, якби вони залетіли у повітряний простір і загрожували безпеці громадян Румунії.

Повітряну тривогу скасували приблизно о 03:00, а літаки повернулися на свої авіабази приблизно о 03:00 та 03:50.

Команда фахівців з Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби проведе розвідувальну місію в середу, 22 жовтня, в районі румунського берега Дунаю, поблизу українських населених пунктів, щоб оцінити ситуацію.

Також у Міноборони Румунії "рішуче засудили безвідповідальні дії російської федерації" та наголосили, що "вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні".

"Такі інциденти свідчать про неповагу російської федерації до міжнародного права та становлять загрозу не тільки безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО", – йдеться у заяві.

Уночі 22 жовтня через нову російську атаку сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва. Вогонь охопив 8-й і 9-й поверхи. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і одній постраждалій.

Румуніяатакавійна в Українівинищувачіросія окупанти

Більше публікацій

