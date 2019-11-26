РУСАДА прокоментувала рекомендацію WADA відсторонити Росію на 4 роки від участі в міжнародних змаганнях
"Тут подвійний аспект. З одного боку WADA, дотримуючись рекомендацій комітету щодо відповідності, які опираються на міжнародний стандарт відповідності, обмежує національну збірну від участі на Олімпійських і Паралімпійських іграх і будь-яких інших міжнародних змаганнях.
З іншого - комітет з питань відповідності стає на бік спортсменів, які не були замішані в допінгових скандалах", - цитує Пахноцьку РБК-СПОРТ, передає LB.ua.
"Вони ставлять на чільне місце право чесного і чистого спортсмена брати участь у міжнародних змаганнях, дозволяють тим спортсменам, які не мають допінг-історії, спробувати відібратися для участі на турнірах у нейтральному статусі", - зазначає заступниця генерального директора РУСАДА.
Нагадаємо, що президент Федерації футболу Вірменії Артур Ванецян у четвер заявив про свою відставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"