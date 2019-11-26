РУСАДА прокоментувала рекомендацію WADA відсторонити Росію на 4 роки від участі в міжнародних змаганнях

Маргарита Пахноцька заявила, що WADA діяла в інтересах спортсменів, які не мають проблем з допінгом

Заступниця генерального директора Російської антидопінгової агенції (РУСАДА) Маргарита Пахноцька прокоментувала рекомендації WADA відсторонити Росію від усіх міжнародних спортивних змагань на чотири роки і позбавити Росію права проводити різні міжнародні турніри.

"Тут подвійний аспект. З одного боку WADA, дотримуючись рекомендацій комітету щодо відповідності, які опираються на міжнародний стандарт відповідності, обмежує національну збірну від участі на Олімпійських і Паралімпійських іграх і будь-яких інших міжнародних змаганнях.

З іншого - комітет з питань відповідності стає на бік спортсменів, які не були замішані в допінгових скандалах", - цитує Пахноцьку РБК-СПОРТ, передає LB.ua.

"Вони ставлять на чільне місце право чесного і чистого спортсмена брати участь у міжнародних змаганнях, дозволяють тим спортсменам, які не мають допінг-історії, спробувати відібратися для участі на турнірах у нейтральному статусі", - зазначає заступниця генерального директора РУСАДА.

Нагадаємо, що президент Федерації футболу Вірменії Артур Ванецян у четвер заявив про свою відставку.