Рябошапка, Данилюк і Клімкін вимагають перезапустити конкурс із вибору глави САП через порушення закону

Конкурс із відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який розпочинається в понеділок, 25 січня, проводитиме комісія, сформована з порушенням закону

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву засновників Центру стійкості та розвитку держави - екс-генпрокурора України Руслана Рябошапки, екс-глави МЗС Павла Клімкіна та екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка.

"Ми вимагаємо скасувати конкурс з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і перезапустити процес у відповідності до закону. Парламент має переобрати членів конкурсної комісії, які відповідають критеріям, визначеним законом", - ідеться в заяві Центру стійкості та розвитку держави, оприлюдненій на його сторінці в соцмережі Facebook.

У документі зазначається, що, згідно з законом, обирати антикорупційного прокурора можуть тільки особи, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Проте ВР обрала в конкурсну комісію сімох членів, жоден з яких не відповідає цим критеріям, переконані Рябошапка, Клімкін і Данилюк.

Як компроміс суспільству пропонують право вето міжнародних партнерів та громадянського суспільства щодо кандидатів на посаду керівника САП. Але проблема в тому, що потенційно найкращі кандидати будуть виключені з конкурсу ще на етапі відбору залежними членами конкурсної комісії, зазначається в заяві.

"Розуміючи це, достойні кандидати відмовляться брати участь у відборі, розуміючи заангажованість членів конкурсної комісії та перспективу скасування результатів конкурсу в майбутньому через суд. Як наслідок, українці отримають слабкого та/або залежного головного антикорупційного прокурора, що остаточно зруйнує надію українців на перемогу над топ-корупцією", - застерігають представники Центру стійкості та розвитку держави.

Саме тому Рябошапка, Клімкін і Данилюк вимагають перезапустити процес обрання керівника САП, а потенційним кандидатам рекомендують відмовитися від участі в оголошеному конкурсі, "щоб не легалізувати можливі маніпуляції та уникнути власної дискредитації".

"Зі свого боку ми готуємо позов щодо скасування оголошеного конкурсу в судовому порядку, як такого, що відбувається з порушенням закону", - повідомили співзасновники центру.

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