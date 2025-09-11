Ryanair: російські дрони роками порушуватимуть повітряний простір Європи

Вчорашній інцидент у Польщі вже призвів до масових затримок рейсів.

Атаки безпілотників на зразок нещодавнього інциденту в Польщі триватимуть, і європейським авіакомпаніям доведеться стикатися з такими загрозами ще роками.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі на щорічних зборах акціонерів у Дубліні, передає агенція Bloomberg.

"Це буде постійна проблема для всіх авіакомпаній у найближчі роки", - зазначив О’Лірі, підкресливши, що Європа має жорстко реагувати на російські провокації.

За його словами, останній інцидент, коли російські дрони перетнули територію України та були збиті в повітряному просторі Польщі, є тривожним сигналом для Європи та НАТО.

О’Лірі також відзначив швидку реакцію польської влади та Європейського агентства з авіаційної безпеки, однак наголосив, що ризик подібних ситуацій зберігається.

Внаслідок інциденту пунктуальність рейсів Ryanair впала до 60%, а збої в авіасполученні поширилися на Скандинавію, Балтію та Німеччину.

"росія дражнить Європу, грає з нею і це буде тривати. Це не загроза безпеці польотів, але це загроза стабільності", - заявив очільник авіакомпанії.

Він також додав, що активність російських дронів вже фіксується в країнах Балтії, і якщо ЄС та США не займуть жорсткої позиції, зокрема у вигляді санкцій проти рф, авіаційна галузь Європи й надалі зазнаватиме серйозних збоїв.

У середу, 10 вересня, Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами. У країні закрили повітряний простір щонайменше над трьома аеропортами, у тому числі над головним аеропортом країни.

Вже сьогодні стало відомо, що Польща вводить заборону польотів вздовж східного кордону до грудня.