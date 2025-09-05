Рязанський НПЗ у росії атакували безпілотники

Рязанський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших у Росії. Його потужності переробки становлять 17,1 мільйона тонн нафти на рік.

Уночі 5 вересня у російському місті Рязань пролунали вибухи й здійнялася пожежа, у небо піднявся густий чорний дим. Перед цим місцеві моніторингові канали попереджали про загрозу БпЛА.

Безпілотники, ймовірно, атакували Рязанський нафтопереробний завод.

Про це повідомили російські медіа.

"У Рязані після атаки БпЛА горить НПЗ, повідомляють місцеві жителі", — писали росЗМІ.

У мережі поширюються кадри з місця атаки. На відеороликах та фотографіях видно пожежу.

"Як розповіли місцеві, кілька гучних "хлопків" прогриміли на південній околиці міста близько 01:15 ночі. Після цього очевидці стали повідомляти, що бачать заграву у небі та стовп густого чорного диму", — писали росЗМІ.

Офіційної інформації щодо ураження Рязанського НПЗ на момент публікації не надходило. Російська влада також не коментувала атаку БпЛА по місту.