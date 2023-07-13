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Саміт НАТО засвідчив поразку цілей росії, які вона постійно повторювала впродовж війни – ISW

13 липня 2023, 09:31
Саміт НАТО засвідчив поразку цілей росії, які вона постійно повторювала впродовж війни – ISW
Джерело: ua.news
В Інституті з вивчення війни проаналізували "приглушену реакцію росії". За словами укладачів звіту, вона не відповідає дійсності.

Саміт НАТО у Вільнюсі показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення рф відкинуло Москву від початкових цілей, заради яких починалася агресія проти України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Запобігання розширенню НАТО та віддаленню кордонів Альянсу від росії були одними із заявлених кремлем цілей перед вторгненням в Україну. кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, а також вступом Фінляндії до НАТО та згодою Туреччини направити протокол про вступ до Альянсу Швеції, ймовірно, свідчить про те, що кремль зазнав і засвоїв ці поразки.

Багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО безпристрасно і приглушено, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей росії.

Джерела в рф стверджували, що вони вже давно "мають доступ до документів щодо планування саміту" і що жодна з досягнутих домовленостей не стала несподіванкою, а багато військових оглядачів стверджували, що саміт був "провалом" для України, оскільки Україна не забезпечила негайного вступу в НАТО членство. 

війна в Українічленстворосія окупантисаміт НАТО

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