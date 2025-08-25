Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Саміти без миру: NYT оцінює шанси на завершення війни в Україні

25 серпня 2025, 19:58
Фото: з відкритих джерел
Попри оптимістичні заяви, сторони все ще мають серйозні розбіжності.

Останні десять днів стали періодом однієї з найактивніших дипломатичних хвиль з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Президент США Дональд Трамп зустрівся з владіміром путіним, після чого провів переговори з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

За оцінкою The New York Times, саміти закінчилися без укладення мирної угоди чи перемир’я. Основні спірні питання залишаються невирішеними, а оптимістичні заяви лідерів не дали значного поштовху для припинення війни.

"Наразі малоймовірно проведення саміту між путіним і Зеленським, хоча український президент неодноразово заявляв про готовність до нього. Білий дім повідомляв про погодження путіним зустрічі, проте згодом висловив більш песимістичні оцінки", – йдеться в матеріалі. У свою чергу міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що зустріч поки не планується і перед її проведенням потрібно узгодити порядок денний.

Бойові дії тривають у кількох регіонах України, обидві сторони зазнають великих втрат. росія «відвоювала» Курську область, проте на території України суттєвих змін останнім часом не спостерігається, хоча москва, за даними журналістів, «набирає обертів». російські війська продовжують наступ на півночі Донеччини та намагаються захопити місто Покровськ.

Серед ключових суперечливих питань – поділ території та гарантії безпеки. путін вимагає від України віддати весь Донбас, тоді як Київ утримує низку стратегічно важливих міст. Україна також прагне гарантій від майбутньої агресії, вважаючи членство в НАТО найнадійнішою формою захисту, що в короткостроковій перспективі малоймовірно.

Франція, Велика Британія та Естонія вже готові розгорнути війська в Україні після завершення війни. Дональд Трамп пообіцяв участь США, проте не уточнив деталей і підкреслив, що американських військ в Україні не буде. Лавров наполягає на ролі Ради безпеки ООН у гарантіях безпеки та участі росії, що неприйнятно для Києва.

Крім того, Україна вимагає повернення близько 20 000 дітей, депортованих до росії під час війни.

