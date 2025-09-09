Санду: росія застосувала проти Молдови весь арсенал гібридних атак

Санду назвала росію "найбільшою загрозою", з якою стикається країна.

Президентка Молдови Мая Санду заявила сьогодні, 9 вересня, що Молдова повинна приєднатися до Європейського Союзу, щоб вижити в умовах агресії росії. Східноєвропейська країна з населенням 2,4 мільйона людей, яка має спільний кордон з Україною протяжністю 1200 кілометрів, стала мішенню гібридної війни росії, що включає дезінформацію, кібератаки та маніпулювання виборами.

Про це інформує Politico.

"Ось чому наш європейський шлях — це не лише питання цінностей, це питання виживання", — заявила Санду у своїй промові в Європейському парламенті в Страсбурзі, додавши, що кремль "застосував проти нас весь свій арсенал гібридних атак".

28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори, і Санду прогнозує, що кремль спробує вплинути на їхній результат.

Президентка додала, що "мета москви зрозуміла: захопити Молдову через вибори, використовувати її проти України та перетворити на плацдарм для гібридних атак на ЄС".

Молдова подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році та провела масштабні реформи в уряді, судовій системі та економіці. Але Санду сказала, що ЄС не повинен очікувати "досконалості" від країни, перш ніж дозволити їй просуватися до членства в ЄС.

"Ми не просимо про скорочення шляху. Ми старанно виконуємо свою роботу", — сказала вона, але додала, що Молдова перебуває в "гонці з часом", щоб захистити свою демократію від росії.