Санкції США поки не зупинили експорт російської нафти – Reuters

29 жовтня 2025, 21:59
Санкції США поки не зупинили експорт російської нафти – Reuters
Фото: з відкритих джерел
російські нафтові компанії, проти яких запроваджено обмеження, поки що не припинили фізичні поставки сирої нафти із західних портів країни.

Нові санкції США поки що не справили суттєвого впливу на поставки російських енергоресурсів. Експорт нафти залишається стабільним. За даними галузевих джерел, російські нафтові компанії, проти яких запроваджено обмеження, поки що не припинили фізичні поставки сирої нафти із західних портів країни констатує Reuters.

Незважаючи на погодні умови та санкційний тиск, експорт у жовтні з західних портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ очікується на рівні близько 2,33 млн барелів на добу, що відповідає переглянутій місячній програмі росії. США встановили термін до 21 листопада для припинення всіх угод з "Роснєфтью" та "Лукойлом". Враховуючи, що шлях із портів Балтики до індійських НПЗ займає близько чотирьох тижнів, партії, які відвантажуються зараз, можуть прибути до покупців після закінчення терміну, що підвищує логістичні та фінансові ризики.

"Усе, що зараз відвантажується в Приморську, прибуде до Індії після 21 листопада", — повідомило одне з джерел. Воно додало, що можуть виникнути проблеми з банками при оплаті барелів, зазначивши, що російські продавці нафти не хочуть отримувати оплату в рупіях.

Індійські НПЗ ще не вирішили, що робити із закупівлями російської нафти. Джерела очікують, що продаж російської нафти буде переданий посередникам і торговельним фірмам, що збільшить витрати для продавців, але може захистити покупців від ризиків, пов’язаних із санкціями.

