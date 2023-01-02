СБУ повідомила про підозру голові центробанку рф за "рубльову зону" на окупованих територіях України
Служба безпеки України зібрала докази участі голови центрального банку рф Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора, повідомляє СБУ.
Саме вона організувала запровадження так званої «рубльової зони» у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.
Для цього дала вказівку щодо відкриття «філій» підконтрольного кремлю «Промсвязьбанку» на базі захоплених відділень українських фінустанов.
Також вона сприяла місцевим окупаційним адміністраціям рф у блокуванні обігу гривні.
Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.
За даними слідства, отримані таким чином «рубльові» надходження до бюджету рф були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.
На підставі доказів СБУ голові центробанку росії повідомлено про підозру.
Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук.
Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.