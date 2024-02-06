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СБУ викрила агентів ФСБ – до мережі входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України

06 лютого 2024, 11:27
СБУ викрила агентів ФСБ – до мережі входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України
Фото: ssu.gov.ua
Серед 5 затриманих – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.  

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Серед затриманих – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

За даними слідства, фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. 

"Завданням цієї агентурної мережі було передавання агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення росії під час перебування на службі.

Від того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння до України.

Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації фігурант передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" агресору особисті дані українських захисників.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували гроші.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників.

СБУвійна в Україніросія окупантишпигуни

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