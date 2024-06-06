Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

СБУ висунула підозру помічнику путіна та ректору інституту МЗС рф за фальсифікацію історії України

06 червня 2024, 15:58
СБУ висунула підозру помічнику путіна та ректору інституту МЗС рф за фальсифікацію історії України
Фото: ssu.gov.ua
Вони є співавторами "підручника з історії для учнів 11 класів".

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру Владіміру Мєдінскому, який є помічником очільника кремля владіміра путіна, та ректору Інституту міжнародних відносин міністерства закордонних справ рф Анатолію Торкунову. Вони фальсифікують історію України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, обидва є співавторами "підручника з історії для учнів 11 класів". У ньому повністю сфальсифікована українська історія. При цьому він є обовʼязковим для вивчення у російських школах та на окупованих землях України.

Також СБУ повідомляє, що на сторінках підручника Мединський і Торкунов виправдовують воєнні злочини росіян та агресію проти України загалом. Його автори є частими гостями в етерах росЗМІ, заявляють про підтримку повномасштабного вторгнення росії.

Їм повідомили про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України).

СБУВладімір Путінпідозраросія загроза

Останні матеріали

Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється