СБУ висунула підозру помічнику путіна та ректору інституту МЗС рф за фальсифікацію історії України

Вони є співавторами "підручника з історії для учнів 11 класів".

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру Владіміру Мєдінскому, який є помічником очільника кремля владіміра путіна, та ректору Інституту міжнародних відносин міністерства закордонних справ рф Анатолію Торкунову. Вони фальсифікують історію України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, обидва є співавторами "підручника з історії для учнів 11 класів". У ньому повністю сфальсифікована українська історія. При цьому він є обовʼязковим для вивчення у російських школах та на окупованих землях України.

Також СБУ повідомляє, що на сторінках підручника Мединський і Торкунов виправдовують воєнні злочини росіян та агресію проти України загалом. Його автори є частими гостями в етерах росЗМІ, заявляють про підтримку повномасштабного вторгнення росії.

Їм повідомили про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України).