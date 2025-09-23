Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Секретна служба США нейтралізувала обладнання біля Генасамблеї ООН, здатне відключати зв'язок

23 вересня 2025, 19:07
Фото: reuters.com
За інформацією Секретної служби, вилучені SIM-карти та сервери могли застосовуватися для масової розсилки анонімних повідомлень із погрозами та організації телекомунікаційних атак.

Секретна служба США повідомила про виявлення та ліквідацію "мережі електронних пристроїв" у районі Нью-Йорка. За даними відомства, вона могла застосовуватися для проведення різних атак, зокрема для відключення мобільного зв’язку.

Про це повідомила Секретна служба США.

Під час розслідування агенти знайшли близько 100 тисяч SIM-карт та 300 SIM-серверів (ймовірно, йдеться про так звані SIM-бокси). Один з американських чиновників у коментарі The New York Times зазначила, що за допомогою такої інфраструктури можна відправляти до 30 мільйонів анонімних текстових повідомлень. За його словами, це "безпрецедентний масштаб".

За інформацією Секретної служби, вилучені SIM-карти та сервери могли застосовуватися для масової розсилки анонімних повідомлень із погрозами та організації телекомунікаційних атак — від відключення мобільних вишок до блокування зв’язку і створення захищених каналів комунікації для злочинних угруповань.

Устаткування виявили приблизно за 55 кілометрів від штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де з 23 по 29 вересня проходить Генасамблея організації. Цього тижня там зібралися десятки світових лідерів, зокрема президент США Дональд Трамп.

"З огляду на час, місце та можливий масштаб збоїв у роботі телеком-мереж, які могли б спровокувати ці пристрої, агенти діяли максимально швидко, щоб вивести їх з ладу", — наголосили в Секретній службі.

Експерти, опитані The New York Times, вважають, що йдеться не лише про потенційні атаки, а й про операцію зі стеження. Первинний аналіз SIM-карт виявив сліди, що ведуть до неназваної іноземної держави та вже відомих американським спецслужбам злочинців, серед яких члени наркокартелів.

У відомстві додають, що слідчі намагаються з’ясувати, чи могли організатори мережі планувати зрив роботи Генасамблеї ООН або блокування зв’язку урядових і екстрених служб під час перебування світових лідерів у Нью-Йорку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку різко розкритикував організацію за "порожні слова, які не зупиняють війни". За його словами, реальні дії, а не декларації, є єдиним способом досягнення миру.

СШАГенасамблея ООНкібератакасекретна служба

