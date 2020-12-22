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СЕО катарської QTerminals заявив про готовність підписати меморандум про співпрацю з "Укроборонсервісом"

Катарська компанія має намір вкласти $142 млн у цей проект
Генеральний директор катарської компанії QTerminals Невілл Біссет заявив про готовність підписати меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з "Укроборонсервісом".
СЕО катарської QTerminals заявив про готовність підписати меморандум про співпрацю з "Укроборонсервісом" Фото: razom.org.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України у вівторок.

Згідно з повідомленням, про це він заявив на зустрічі з главою відомства Владиславом Криклієм під час обговорення поточного стану перехідного періоду за проектом концесії спеціалізованого морпорту "Ольвія", концесіонером якого є QTerminals.

"Владислав Криклій повідомив про готовність підписати договір про надання послуг незалежного інженера щодо порту "Ольвія" одразу після завершення усіх погоджувальних процедур документа всередині Міністерства. У свою чергу Невілл Біссет заявив про готовність підписати меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з "Укроборонсервісом". Водночас триває обговорення підготовки спільного меморандуму між QTerminals та АТ "Укрзалізниця", - зазначено в повідомленні.

Сторони також обговорили зміст і основні положення прямого договору стосовно проекту концесії в порту "Ольвія".

Як повідомлялося, договір про передання в концесію морського спеціалізованого порту "Ольвія" (Миколаїв) підписали Мінінфраструктури QTerminals W.L.L. 20 серпня 2020 року.

Концесіонер МТП "Ольвія" - компанія QTerminals - планує створити на його основі експортний зерновий хаб.

У 2020 році у рамках проекту катарська компанія має намір вкласти $9,2 млн у планування і проектування нових терміналів, отримання необхідних документів і початок інфраструктурної модернізації; у 2021 році - інвестувати $31,3 млн, зокрема в нові крани, складську інфраструктуру та причальні потужності. Загалом катарська компанія до 2024 року має намір інвестувати $142 млн у цей проект.

QTerminals управляє найбільшим торговельним портом Катару "Хамад" вартістю понад $7млрд. У 2019 році обробила 1,32 млн тис. TEU (20-футовий еквівалент) контейнерних вантажів, що на 300 тис. більше, ніж обробили всі портові оператори України.

Порт "Ольвія" розташований на лівому березі Дніпро-Бузького лиману. Підхід суден у порт здійснюється Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом (БДЛК).

Стивідорна компанія "Ольвія" - державне підприємство, що провадить стивідорну діяльність на території морпорту "Ольвія". Територія підприємства становить 178,8 га.

Глибини та протяжність причальної лінії порту становить 1,53 км (сім причалів), що дозволяє приймати судна завдовжки до 230 м, завширшки до 32,5 м, дедвейтом до 80 тис. тонн. Оголошена осадка в порту лімітована прохідною глибиною БДЛК - 10,3 м. Навігаційний період триває цілий рік.

Нагадаємо, що Гендиректор "Укроборонпрома" підписав наказ щодо корпоратизації

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22 12 2020 16:34
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