Шатдаун у США: спікер Палати представників прогнозує найтривалішу зупинку уряду

У США 1 жовтня вперше за сім років настав урядовий шатдаун.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що чинний шатдаун може стати найдовшим в історії країни. Він також наголосив, що не планує вести переговори з демократами, доки ті не відмовляться від своєї головної вимоги.

Про це пише АР.

Джонсон уточнив, що переговори з демократичною партією можливі лише після того, як вони призупинять свої вимоги, пов’язані з охороною здоров’я, і погодяться відновити роботу уряду.

"Ми наближаємося до одного з найтриваліших шатдаунів в американській історії", — сказав він.

Джонсон додав, що не має інформації про деталі звільнення тисяч федеральних службовців, яке здійснила адміністрація президента США Дональда Трампа.

Тим часом робота Палати представників залишається призупиненою, оскільки спікер-республіканець відмовляється скликати депутатів назад до Вашингтона.

Сенат відхилив законопроєкт короткострокової дії, який мав продовжити роботу урядових установ до 21 листопада, оскільки демократи виступили проти через відмову республіканців включити до нього продовження медичних пільг для 24 мільйонів американців. Республіканці наполягають, що це питання потрібно розглядати окремо, через що узгодити бюджет на суму 1,7 трильйона доларів, яка покриває чверть федеральних витрат, не вдалося.

У результаті сотні тисяч держслужбовців відправили в неоплачувану відпустку, частину соціальних програм заморожено, а діяльність низки відомств паралізовано.