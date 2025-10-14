Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Шатдаун у США: спікер Палати представників прогнозує найтривалішу зупинку уряду

14 жовтня 2025, 11:03
Шатдаун у США: спікер Палати представників прогнозує найтривалішу зупинку уряду
https://mikejohnson.house.gov/
У США 1 жовтня вперше за сім років настав урядовий шатдаун.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що чинний шатдаун може стати найдовшим в історії країни. Він також наголосив, що не планує вести переговори з демократами, доки ті не відмовляться від своєї головної вимоги.

Про це пише АР.

Джонсон уточнив, що переговори з демократичною партією можливі лише після того, як вони призупинять свої вимоги, пов’язані з охороною здоров’я, і погодяться відновити роботу уряду.

"Ми наближаємося до одного з найтриваліших шатдаунів в американській історії", — сказав він.

Джонсон додав, що не має інформації про деталі звільнення тисяч федеральних службовців, яке здійснила адміністрація президента США Дональда Трампа. 

Тим часом робота Палати представників залишається призупиненою, оскільки спікер-республіканець відмовляється скликати депутатів назад до Вашингтона.

У США 1 жовтня вперше за сім років настав урядовий шатдаун — федеральні установи зупинили роботу після того, як Конгрес і Білий дім не змогли домовитися про фінансування.

Сенат відхилив законопроєкт короткострокової дії, який мав продовжити роботу урядових установ до 21 листопада, оскільки демократи виступили проти через відмову республіканців включити до нього продовження медичних пільг для 24 мільйонів американців. Республіканці наполягають, що це питання потрібно розглядати окремо, через що узгодити бюджет на суму 1,7 трильйона доларів, яка покриває чверть федеральних витрат, не вдалося.

У результаті сотні тисяч держслужбовців відправили в неоплачувану відпустку, частину соціальних програм заморожено, а діяльність низки відомств паралізовано.

Майк ДжонсонШатдаунСША

Останні матеріали

Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється